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Четверг, 10 июня 2021, 16:37 мск

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Из Екатеринбурга продолжают летать грузопассажирские рейсы на Кипр

Оба сегодняшних рейса из Екатеринбурга на Кипр вылетели, хотя ранее эксперты говорили, что в связи с письмами Росавиации и Ростуризма грузопассажирские перевозки могут быть отменены. Также уральские туристы продолжают без проблем возвращаться с отдыха.

В 03:00 из Кольцово вылетел рейс в Ларнаку авиакомпании AzurAir (партнер туроператора Anex Tour), а в 17:45 отправился рейс на Пафос компании «Россия» (партнер оператора «Библио Глобус»). Туристы сообщают, что никаких вопросов им в аэропорту не задавали – все процедуры были привычными.

Ранее эксперты выражали обеспокоенность тем, что ближайшие вылеты на Кипр из Екатеринбурга могут не состояться. Более того, после писем Росавиации и Ростуризма туроператоры говорили о сокращении кипрских программ. Но на деле это пока не реализовано: грузопассажирские рейсы продолжают выполнять роль чартерных.

Туроператоры Anex Tour и «Библио Глобус» на запрос «Нового Дня» о вылетах из Екатеринбурга до сих пор не ответили (запрос был отправлен в начале недели).

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев ранее советовал туристам, купившим туры на базе грузопассажирских рейсов, требовать возврата денег либо решать проблемы индивидуально в агентствах, где приобретались путевки.

Напомним, 3 июня Росавиация на официальном сайте выпустила заявление о том, что «недобросовестные туроператоры реализуют туристические продукты, в которые включены авиаперевозки в иностранные государства на нерегулярных грузопассажирских рейсах». Ведомство рекомендовало туристам «воздержаться от полетов за рубеж на указанных рейсах с целью отдыха». Авиакомпаниям грозили санкциями. Позднее аналогичное послание выпустил Ростуризм, только санкциями грозили туроператорам. После этого 5 июня из Екатеринбурга отменили первый рейс в Ларнаку авиакомпании NordWind. На этом рейсе должны были улететь на отдых как самостоятельные туристы, купившие отдельные авиабилеты, так и клиенты оператора Pegas Touristik. Но никаких санкций в отношении операторов или авиакомпаний пока не применялось.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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