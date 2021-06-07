Эксперт об отмене грузопассажирских рейсов на Кипр и судьбе туристов: «Ничего хорошего не будет»

После заявления Росавиации о невозможности выполнения туров на грузопассажирских рейсов был отменен ряд программ из Екатеринбурга и других городов на Кипр. В минувшие выходные некоторые туристы уже не улетели в Ларнаку, другим повезло больше – воскресные рейсы состоялись. Но у экспертов ситуация вызывает тревогу: никто не знает, получат ли перевозчики разрешение на обратные рейсы в Россию, и что будут делать туристы в случае отказа.

3 июня Росавиация на официальном сайте выпустила заявление о том, что «недобросовестные туроператоры реализуют туристические продукты, в которые включены авиаперевозки в иностранные государства на нерегулярных грузопассажирских рейсах».

«Вниманию авиапассажиров! При осуществлении покупки турпутевки с авиабилетом за рубеж просим учитывать, что авиакомпании при выполнении нерегулярных грузопассажирских рейсов не могут осуществлять перевозку организованных групп туристов. Настоятельно рекомендуется воздержаться от полетов за рубеж на указанных рейсах с целью отдыха в рамках организованных туров, – говорится в сообщении регулятора. – Росавиация обращает внимание российских авиакомпаний на то, что в случае выявления фактов продажи грузопассажирских полётов в турпакетах в отношении авиакомпании будут приняты ограничительные меры».

5 июня из Екатеринбурга отменили первый рейс в Ларнаку авиакомпании NordWind. На этом рейсе должны были улететь на отдых как самостоятельные туристы, купившие отдельные авиабилеты, так и туристы оператора Pegas Touristik.

«Мы с семьей как раз не попали на рейс, который сегодня утром в 5:50 не улетел, авиакомпания нордвинд. Но мы не покупали тур, были куплены отдельно авиабилеты и отдельно забронировано жильё через Airbnb. Потеряли полностью стоимость жилья, согласно правилам бронирования. Возврат стоимости авиабилетов тоже под вопросом. Эмоции не передать...» – делятся туристы на форуме Umama.

Турагенты, знакомые с ситуацией, рассказали «Новому Дню», что туроператор Pegas Touristik отменил всю программу на Кипр из Екатеринбурга – последующих вылетов тоже не будет. Аналогично, по нашей информации, поступил и оператор Anex Tour, который планировал летать в Ларнаку из Кольцово с 10 июня. А вот «Библио Глобус» пока продолжает отправлять туристов на отдых: 6 июня грузопассажирский рейс авиакомпании «Россия» вылетел на Кипр с уральцами на борту. «Новый День» направил туроператорам запрос о дальнейшей судьбе полетных программ в Ларнаку, как только ответы поступят, мы их опубликуем.

По словам экспертов, такая ситуация произошла, потому, что туроператоры стали использовать грузопассажирские рейсы как чартерные, хотя у них совершенно иной правовой статус.

«Туристические агентства и туристы не сильно озадачивались статусами рейсов, которыми выполнялись перелеты на Кипр. Грузопассажирские рейсы не предназначены для формирования на их базе комплексного турпродукта. Такие туры нельзя ни рекламировать, ни продвигать. Но спрос был существенный, и некоторые туроператоры использовали эти грузопассажирские рейсы как чартерные. Могу понять и туроператоров и туристов. Ситуация была двоякая: вроде и нельзя, а вроде и можно летать на отдых, – прокомментировал президент Уральской ассоциации туризма, руководитель регионального отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев. – Но долго такая ситуация не могла продолжаться. И в конце прошлой недели Росавиация дала четкие разъяснения о том, что нельзя продавать туры на базе этих рейсов. Регулятор прямо дал понять, что если туроператоры продолжат использовать грузопассажирские рейсы как чартеры, то ведомство их отменит и дальше туроператорам придется выкручиваться самим. Как поведут себя сейчас туроператоры? Думаю, что сознательные снимут эти туры на Кипр из своих программ».

Самым сложным и актуальным остается вопрос: что будет с туристами, которые уже улетели на Кипр, в случае если Росавиация не даст разрешение на совершение обратных грузопассажирских рейсов в Россию? Кто будет заниматься вывозом путешественников?

«У меня знакомый собирался на Кипр лететь с семьей и тоже звонит мне с вопросом что делать. Я ему рекомендовал пойти в кассу и попросить возврат денег за билеты, потому что пока совершенно неизвестно, чего ждать от развития ситуации, но очевидно, что ничего хорошего не будет, – рассказал Михаил Мальцев. – Если случится такое, что туристы вылетят на Кипр, но обратные рейсы не будут разрешены, нужно будет смотреть правовой статус туриста. Как он вообще оказался в другой стране? Пока подобных ситуаций в туризме не было. Есть правовые случаи отмены рейсов из-за ЧП, из-за банкротства. А в ситуации, когда отменили грузопассажирский рейс в Россию, пока непонятно, что делать. Надеюсь, не придется рассматривать такое на практике».

В УАТ рекомендуют всем туристам, которые хотят отдохнуть этим летом, прежде чем бронировать тур, смотреть на список официально открытых для россиян стран. Кипра среди них нет.

Добавим, что Росавиация также попросила Ростуризм применить «соответствующие меры» к «недобросовестным туроператорам, которые включают в турпродукт авиаперевозку на нерегулярных грузопассажирских рейсах». Но конкретных действий пока не последовало. Некоторые источники сообщают, что с 19 июня количество грузопассажирских рейсов может быть сокращено до минимума.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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