Перевозчикам пригрозили мерами за продажу турпакетов в закрытые страны

Росавиация предупредила авиакомпании о наказании за включение грузопассажирских рейсов в турпакеты. Ведомство призвало Ростуризм разобраться и с недобросовестными туроператорами.

«В случае выявления фактов продажи грузопассажирских полетов в турпакетах в отношении авиакомпании будут приняты ограничительные меры», – пригрозили в ведомстве.

Росавиация напомнила россиянам, что нерегулярные рейсы в закрытые из-за пандемии страны выделены для перевозки иностранцев, отправки граждан на лечение или работу, но не для туристических поездок. Такие рейсы называют грузопассажирскими и согласовывают каждый раз отдельно.

Ведомство призвало Ростуризм принять меры к недобросовестным туроператорам, которые продают туры в закрытые страны.

Заявление сделано на фоне жалоб сотни россиян, которые накануне остались в аэропорту Стамбула, когда Россия и Турция не согласовали вывозные рейсы.

Напомним, запрет на регулярные рейсы в Турцию и Танзанию продлен до 21 июня. Первоначально приостановку авиасообщения планировали отменить 1 июня.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 03.06.21

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