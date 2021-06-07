Ростуризм пригрозил отменить вывозные рейсы за продажу их туристам

Ростуризм пригрозил аннулировать допуск авиакомпаний на грузопассажирские рейсы, которые выполняют в официально закрытые для россиян страны. Меры будут приняты, если туроператоров поймают на продаже тургруппам билетов на такие рейсы, пишет «Коммерсантъ».

Ведомство разослало перевозчикам письма с напоминанием, что россияне могут вылететь в закрытые страны «только при наличии решения оперштаба» и после согласования рейса с иностранными авиавластями. Официально для россиян открыты 43 страны, в том числе, Марокко, Греция, Египет.

Но турфирмы активно продают туры на Кипр и в Тунис, с которыми авиасообщение официально не восстановлено, рассказал источник на туррынке. По его данным, на Кипре сейчас могут находиться 14-42 тыс. россиян, купивших путевки. Тунис выбирают реже. Одним из ограничителей для россиян стала высокая цена на перелет из-за нерегулярности. Вывозить туристов с Кипра и Туниса грузопассажирскими рейсами планируют до 19 июня.

После заявления Росавиации некоторые перевозчики уже остались без допусков к вывозным рейсам. Цены на оставшиеся рейсы резко выросли. Некоторые туристы пожаловались, что турпакет с билетом на отменный полет обошелся им в 145 тыс. рублей, а новая цена – 230 тыс. рублей.

Эксперты отметили, что россияне свободно могут сами купить билет на вывозные рейсы, но не через туроператоров. Ростуризм и Росавиация не прописали конкретные меры для нарушителей, поэтому перевозчики продолжат возить тургруппы, но могут увеличить долю грузов в самолетах, чтобы замаскировать пассажиров, предположили эксперты.

Как сообщал «Новый День», Росавиация предупредила авиакомпании о наказании за включение грузопассажирских рейсов в турпакеты. Ведомство напомнило, что нерегулярные рейсы выделены для перевозки иностранцев, отправки граждан на лечение или работу и согласовываются каждый раз отдельно.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 06.06.21

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