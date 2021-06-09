Вылетят или нет туристы на Кипр 10 июня, никто не знает: эксперты советуют требовать возврата денег

На 10 июня из Екатеринбурга запланировано сразу два рейса на Кипр: один – в Ларнаку, другой – на Пафос. Но вылетит хоть один из них, никто сказать не может. Оба носят статус грузопассажирских, но на них туроператоры отправляют на отдых обычных путешественников – а делать это запретили Ростуризм и Росавиация. Президент Уральской ассоциации туризма советует либо требовать возврат денег, либо решать вопрос с тем агентством, где покупался тур.

Как ранее уже писал «Новый День», Росавиация и Ростуризм уведомили туроператоров о недопустимости включения грузопассажирских рейсов в состав комплексного турпакета. Такие рейсы предназначены для перевозки грузов и отдельных категорий граждан, но никак не для массового туризма. Ведомства грозили туркомпаниям санкциями, однако пока они не были применены. Тем не менее, 5 июня уже отменился рейс NordWind на Кипр: на нем должны были лететь туристы оператора Pegas Touristik и самостоятельные путешественники. Другие рейсы – «России» и «Уральских авиалиний» – 6 июня все-таки состоялись.

Следующие вылеты на Кипр из Екатеринбурга намечены на завтра, 10 июня. В онлайн-табло Кольцово оба рейса пока стоят: в 03:00 в Ларнаку должна отправиться авиакомпания AzurAir, в 17:05 на Пафос – авиакомпания «Россия». На первом рейсе, по данным турагентов, должны лететь клиенты оператора Anex Tour, на втором – «Библио Глобуса». «Новый День» еще 7 июня направлял обоим операторам запросы: состоятся ли рейсы 10 июня и какова дальнейшая судьба полетных программ из Екатеринбурга? Но ни один из операторов ответ до сих пор не предоставил.

Эксперты туррынка считают, что все грузопассажирские рейсы вряд ли будут отменены.

«Они будут сокращены, но не уйдут в небытие. Будут выполнять свою миссию. По вывозу – всех вывезут. По завозу – нет, [туристам] не следует пользоваться этими рейсами. У кого уже сформированы туры на базе грузопассажирских рейсов – тем [туроператоры] либо перенесут туры, либо вернут деньги. Да, неудобства есть. Но все-таки лучше до вылета решить эту ситуацию, а то мы недавно вызволяли группу из Марокко через третью страну», – прокомментировал ситуацию с грузопассажирскими рейсами президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Всего, по его данным, на Кипре сейчас находится около 10 тысяч россиян, которые попали туда таким «нетрадиционным» способом. Всех их должны вывезти обратно без проблем, предполагает Барзыкин.

Президент Уральской ассоциации туризма и руководитель регионального отделения РСТ Михаил Мальцев считает, что тем, у кого рейсы на Кипр должны состояться уже завтра, лучше всего напрямую взаимодействовать с турагентством, где покупался тур.

«При нынешнем статусе грузопассажирских эти рейсы невозможно включать в турпродукт, о чем мы и получили письма из Ростуризма и Росавиации. Это может являться основанием для того, чтобы потребовать возврат [денег за тур]», – сообщил Михаил Мальцев.

Он также добавил, что наилучшим для всех вариантом было бы официальное открытие авиасообщения с Кипром.

«Тогда будет переход смены статуса рейса с грузопассажирского на регулярный или чартерный, это пройдет незаметно для туриста», – отметил Михаил Мальцев.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 09.06.21

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