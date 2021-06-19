Из Екатеринбурга можно будет улететь на курорты четырех популярных стран

С 22 июня Россия возобновляет авиасообщение с Турцией, с 28 числа улететь можно будет в США, Бельгию, Болгарию, Иорданию, Ирландию, Италию, на Кипр и в Северную Македонию. А еще в ряд стран увеличат количество рейсов. Изменения в авиасообщении касаются и Екатеринбурга – из Кольцово можно будет улететь в Турцию, Болгарию, на Кипр и в Грецию.

В соцсетях туристы и турагенты с вечера обсуждают такие позитивные новости. И их можно понять. Ожидалось, что Турцию откроют с 1 июня, но запрет продлили. Между тем, люди успели оплатить свой отдых и были вынуждены аннулировать туры и искать другие варианты. Только в июньские даты от закрытия авиасообщения пострадало 795 тысяч человек. Болгарию и Грецию уральцы также очень ждали, рейсы туда готовили еще с конца мая. На Кипр же летали грузопассажирский рейсы, которые потом запретили, теперь перелеты будут легальными.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 19.06.21

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