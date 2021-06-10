В Роспотребнадзоре рассказали, в каком случае туристы могут вернуть деньги за туры на Кипр

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что туристы, которые купили туры на Кипр с вылетом на грузопассажирских рейсах, могут потребовать возврата средств. Но только в случае, если обязательства туроператора не были выполнены. Либо можно попробовать договориться об изменении условий тура еще до вылета.

Как ранее писал «Новый День», 3 июня Росавиация на официальном сайте выпустила заявление о том, что «недобросовестные туроператоры реализуют туристические продукты, в которые включены авиаперевозки в иностранные государства на нерегулярных грузопассажирских рейсах». Ведомство рекомендовало туристам «воздержаться от полетов за рубеж на указанных рейсах с целью отдыха». Авиакомпаниям грозили санкциями. Позднее аналогичное послание выпустил Ростуризм, только санкциями грозили туроператорам. После этого 5 июня из Екатеринбурга отменили первый рейс в Ларнаку авиакомпании NordWind. На этом рейсе должны были улететь на отдых как самостоятельные туристы, купившие отдельные авиабилеты, так и туристы оператора Pegas Touristik. Ходили слухи об отмене полетных программ и других туроператоров, но пока они не подтвердились.

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев ранее советовал туристам, купившим туры на базе грузопассажирских рейсов, требовать возврат денег, либо решать проблемы индивидуально в агентствах, где приобретались путевки. Обоснованность этих советов подтвердили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. Но уточнили несколько нюансов.

«Данный случай лежит в плоскости исполнения или неисполнения обязательств по договору, заключенному между потребителем (туристом) и исполнителем (туроператором). Потребитель имеет право требовать возврата 100% средств, когда возникает ситуация неоказания услуги по договору. То есть когда срок вылета подошел, но рейс не состоялся, значит туркомпания не исполнила обязательства. В этот момент наступают обстоятельства, дающие основания обращаться за возвратом средств, – пояснили «Новому Дню» в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. – Если туроператор будет предлагать возврат средств за вычетом фактически понесенных расходов, это необоснованно. Потому что туркомпания взяла на себя обязательства в определенных условиях и эти условия не менялись (туркомпании знали о статусе рейсов, с тех пор ничего не изменилось, – прим. ред.). В таком случае компания обязана обеспечить реализацию условий договора либо вернуть все деньги».

Но специалисты Роспотребнадзора считают, что именно в этой ситуации с рейсами на Кипр потребители могут добровольно обратиться к туроператору и предложить изменить условия договора: поменять направление вылета или даты. Туристические компании могут пойти на это, поскольку это минимизирует для них риски выплат в случае отмены грузопассажирских рейсов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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