Из Екатеринбурга открывают прямой рейс в Грецию – на Крит

«Уральские авиалинии» с 24 июня запускают прямой рейс в Ираклион из Кольцово. Ранее туристам приходилось летать в Грецию из Москвы и только в Афины. Появление нового рейса существенно упростит для многих летний отдых.

О том, что в июне из Екатеринбурга могут появиться рейсы в Грецию, «Новый День» писал ранее. Сегодня авиакомпания «Уральские авиалинии» официально подтвердила, что с 24 июня начнет выполнять полеты из Екатеринбурга в Ираклион. Кроме того, появятся рейсы из подмосковного аэропорта Жуковский в Родос и Ираклион.

Для туристов появление новых рейсов значительно расширит ассортимент пляжных направлений. Ранее в этом сезоне рейсы в Грецию осуществлялись лишь из Москвы: самолеты в Афины летали дважды в неделю. Чтобы добраться до курортных зон, уральским туристам приходилось совершать две стыковки.

Добавим, что Греция также уже выдает визы в Екатеринбурге. Авиасообщение со страной открыто. Для въезда в Грецию россиянам потребуется сертификат о вакцинации, в том числе «Спутником V», либо отрицательный ПЦР-тест. Также нужно будет заполнить электронную форму, в которой указывается место пребывания в стране.

Добавим, что всем вернувшимся в Россию из-за рубежа придется дважды сдавать тест на коронавирус. Для среднестатистической семьи из трех человек поездка из-за множества анализов подорожает на 10-30 тысяч рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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