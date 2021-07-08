Визовый центр в Екатеринбурге перегружен: записаться на подачу документов невозможно

С открытием прямых вылетов в Грецию из Кольцово визовый центр в Екатеринбурге перестал справляться с наплывом туристов. Подать документы в связи с коронавирусом можно только после предварительной записи на сайте, но свободных дат на данный момент нет.

Прямые рейсы в Ираклион начали летать из Екатеринбурга с 24 июня, правда, пока – в статусе грузопассажирских. Но на них могут улететь на отдых и обычные туристы, хотя такие путешествия и сопряжены с некоторыми рисками. Грецию выбирают те, кто любит Эгейское море, европейский стиль пляжного отдыха и совмещает пляжный отдых с экскурсионным.

Из-за возросшего спроса самостоятельные путешественники сегодня столкнулись с проблемой: записаться на подачу документов в визовый центр Греции в Екатеринбурге почти невозможно, – рассказали «Новому Дню» туристы. Из-за коронавирусных ограничений просто так прийти в офис не получится, нужно заранее онлайн выбрать дату и время. Однако свободных дат нет как минимум на две недели.

«Из-за ограниченного количества мест для записи в настоящий момент свободных дат нет. Чтобы отслеживать появление свободных дат, периодически проверяйте информацию на сайте», – советуют на горячей линии визового центра GVCW. Причем ситуация такая не только в Екатеринбурге, но и в других городах.

В агентстве Friends Travel «Новому Дню» подтвердили, что самостоятельно получить визу будет затруднительно. «Самостоятельно документы на визу сейчас сложно подать, слотов мало. Но через туроператоров срок подачи документов на визу стандартный – за 10 рабочих дней», – рассказала директор турагентства Наталья Паутова. При этом она отмечает, что в их компании спрос на Грецию с вылетами из Екатеринбурга весьма умеренный: люди опасаются лететь на грузопассажирских рейсах.

Добавим, что авиасообщение со страной открыто. Но регулярные рейсы пока летают только из Москвы в Афины. С начала июля Греция ужесточила правила въезда для россиян. Ранее можно было предъявить сертификат о вакцинации, в том числе «Спутником V». Но сейчас все туристы должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72 часа. Кроме того, нужно будет сдать экспресс-тест в аэропорту Греции. Каждый въезжающий в страну заполняет электронную форму, в которой указывается место пребывания в стране.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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