В Екатеринбурге возобновил работу визовый центр Греции

В Екатеринбурге визовый центр Греции начал принимать заявления на шенгенские визы. Пока центр работает в сокращенном режиме – с понедельника по среду. Нужна предварительная запись.

Визовый оператор GVCW сообщает, что центры начали возобновлять работу во многих крупных городах России, в том числе в Екатеринбурге. На сайте визового центра говорится, что прием документов осуществляется только по предварительной онлайн-записи. Также клиентов просят воспользоваться услугами курьера для доставки паспорта. В Екатеринбурге визовый центр будет работать с понедельника по среду с 09:00 до 16:00.

Напомним, на данный момент Греция принимает до 4000 российских туристов в неделю. Гражданам необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, а также соблюдать карантин в течение 7 дней. Это касается даже тех, кто уже поставил вакцину от коронавируса.

Ранее в Екатеринбурге возобновил работу визовый центр Хорватии. Страна готова принимать российских туристов. Но и в случае с Грецией, и в случае с Хорватией прямых рейсов с Урала нет, а из Москвы их количество ограничено.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 20.04.21

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