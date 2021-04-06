В Екатеринбурге возобновили выдачу виз в Хорватию

С сегодняшнего дня визовые центры Хорватии в России возобновили прием документов на визу, в том числе подать их можно в Екатеринбурге. Ранее страна сообщила, что готова принимать россиян, которые привились вакциной «Спутник V», также приехать на отдых можно с отрицательными тестами на коронавирус.

О возобновлении выдачи виз сообщает компания VFSGlobal, офисы которой есть в крупных городах, в том числе в Екатеринбурге. Визовый оператор уточняет, что подать документы можно только при подтверждении полной оплаты проживания в Хорватии. Пока что заявления принимаются лично от заявителей, через аккредитованные агентства прием не ведется. Обязательна предварительная запись по телефону.

Напомним, Хорватия с 1 апреля принимает туристов с сертификатами о вакцинации, в том числе, «Спутником V». Туристы, которые не прошли вакцинацию, обязаны при пересечении границы иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение последних 48 часов. Переболевшие же иностранцы могут предъявить результаты теста на антитела.

Официально авиасообщение между Россией и Хорватией не возобновлено, хотя из Москвы летают рейсы в статусе грузопассажирских, на которых добраться в страну могут некоторые категории граждан. Туристы могут прилететь в Хорватию со стыковкой, например, в Стамбуле – рейсы в Стамбул из Екатеринбурга запущены в апреле.

По данным «Вестника туроператоров России», спрос со стороны туристов есть. Глава национального туристического офиса Хорватии в России г-н Райко Ружичка сообщил, что звонков поступает очень много как от представителей турбизнеса, так и от путешественников. Ружичка также надеется, что к туристическому сезону могут возобновиться и прямые рейсы.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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