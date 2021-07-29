Авиакомпанию Azur Air назначили для выполнения рейсов из Екатеринбурга в Хорватию

Приказом Министерства иностранных дел России авиакомпания Azur Air назначена для выполнения регулярных рейсов из Екатеринбурга в Дубровник и Сплит. Перевозчик может летать два раза в неделю в оба аэропорта. Но, по мнению экспертов, под конец сезона реальные рейсы вряд ли появятся.

Как говорится в приказе МИДа, Azur Air назначена для выполнения регулярных рейсов в Хорватию из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга. Россия официально открыла авиасообщение с Хорватией с 10 июля, а с 24 июля разрешено увеличить количество рейсов.

Весной на выставке «Лето-2021» директор национального туристического офиса Хорватии в России Райко Ружичка говорил, что ведется работа для открытия прямых рейсов из Екатеринбурга на хорватские курорты и события этого ждали еще с начала лета. Визы на Урале выдают с апреля, то есть препятствий для посещения страны сейчас нет. Но, как говорят эксперты, в Хорватии туристический сезон уже заканчивается, поэтому реальные рейсы в этом году вряд ли состоятся.

«До конца сезона остались считанные недели, поэтому сейчас запускать прямые рейсы из Екатеринбурга в два города Хорватии экономически нецелесообразно. Хотя направление любимое уральцами, перспективное. Последний рейс из Екатеринбурга в Хорватию выполнялся еще в 2011 году. И мы действительно очень ждали появления рейсов в этом сезоне. Но сейчас я считаю это маловероятным. А на будущий год – все шансы есть», – отметил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Добавим, что назначение МИДом перевозчика для выполнения рейсов между странами дает авиакомпании право летать, но окончательное решение о запуске полетных программ принимается после выдачи допусков и иных разрешительных документов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 29.07.21

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