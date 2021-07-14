Россия возобновит регулярное авиасообщение с двумя странами ЕС

Россия на взаимной основе возобновит регулярное сообщение с Францией и Чехией. Об этом стало известно после заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.

Как сообщается на официальном сайте правительства РФ, авиасообщение будет возобновлено с 24 июля по маршрутам Москва – Париж и Москва – Ницца с частотой 4 рейса в неделю на каждом маршруте, по маршрутам Санкт-Петербург – Париж и Санкт-Петербург – Ницца с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте, также по маршруту Москва – Прага с частотой 4 рейса в неделю.

Кроме того, принято решение увеличить на взаимной основе с 24 июля количество регулярных рейсов в Австрию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Ливан, Хорватию и Эфиопию.

Также принято решение о возобновлении с 24 июля полётов из международных аэропортов Архангельска, Новокузнецка и Орска в иностранные государства с учётом распоряжения правительства РФ и соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 14.07.21

СМИ: Эмираты пошли на компромисс в сделке об уровне добычи нефти. / МЧС предупредило москвичей о грозе. / Суд отказал в жалобе по делу «Седьмой студии». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»