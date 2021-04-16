Израиль планирует принимать туристов с июля

По предварительным прогнозам, Израиль планирует открыться для туристов не раньше июля. С 23 мая туристы из России смогут посетить эту страну только в том случае, если они уже переболели Cоvid-19 или поставили прививку от него.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила директор по маркетингу туристического отдела при посольстве Израиля в России (Министерство туризма Израиля) Ксения Воронцова во время делового завтрака в рамках Международной туристской выставки «Лето-2021», которая начала работу сегодня в Екатеринбурге.

«23 мая Израиль открывает двери для провакцинированных и переболевших туристов. Это пока пилотный проект, потому что Израиль всегда действовал планомерно. Заедет небольшое количество групп в небольшом составе и только через туроператоров, – рассказала Ксения Воронцова. – Это делается, чтобы отработать все механизмы. 73 процента взрослого населения нашей страны привиты. Пока будем пускать вакцинированных и переболевших. Широкое открытие будет анонсировано ближе к июлю. Это предварительные прогнозы». Туристов, которые путешествуют самостоятельно, Израиль в ближайшие месяцы принимать не будет.

Директор национального туристического офиса Хорватии в России Райко Ружичка подтвердил информацию РИА «Новый День»: эта страна уже ждет российских туристов. «Это моя первая командировка за год. Забыл, как надо путешествовать», – посетовал он, а затем заявил: «Хорватия открылась для российских туристов. Без фигушек в кармане открыли границы. Визы выдаем, признаем сертификат «Спутника V». И с большим удовольствием будем ждать вас в этом году в Хорватии». Он рассказал, что запущены программы для безопасности туристов, например, проект «Чувствуйте себя комфортно в Хорватии». Разработаны протоколы для работников туристской сферы, транспорта, ресторанов – они должны работать по протоколам минтуризма. «Все туристы должны знать, что у нас мал шанс заразиться коронавирусом», – подчеркнул Райко Ружичка.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.04.21

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