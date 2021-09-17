Авиакомпании получили допуски из Екатеринбурга в Венесуэлу, Черногорию и Хорватию

Росавиация выдала допуски авиакомпаниям на выполнение рейсов из Екатеринбурга в ОАЭ, Египет, Иорданию, Венесуэлу, Черногорию, Хорватию и другие страны.

Приказ опубликован сегодня на сайте федерального агентства. Согласно документу, Nord Wind получила допуски на семь рейсов в неделю из Кольцово в Венесуэлу, а также на семь рейсов в Черногорию (Подгорица). Авиакомпании «Ижавиа» формально разрешено по два раза в неделю летать в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Royal Flight дали допуск на полеты в Эйлат (ОАЭ), Акабу (Иордания), Пулу (Хорватия), Тиват (Черногория). Увеличено количество допусков на Кипр – в Пафос и Ларнаку. А также есть одобренные заявки на Китай (Санья) и Киргизию (Тамчи).

«Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации. Допуск – это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов», – напоминают в федеральном агентстве воздушного транспорта.

Многие из перечисленных выше направлений сегодня доступны для россиян: туда можно поехать с тестами на коронавирус или без них. Однако маловероятно, что в низкий сезон авиакомпании будут ставить обширные полетные программы. Например, ранее на рейсы в Хорватию была назначена Azur Air, но рейсов из Екатеринбурга так и нет. При этом какие-то страны могут оказаться востребованными. Например, сейчас стартует сезон в Египте: зимой там умеренно жарко и можно купаться. Как ранее писал «Новый День», сегодня впервые за шесть лет из Кольцово вылетел рейс в Шарм-эль-Шейх, возить туристов раз в неделю будет египетская авиакомпания Air Cairo.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 17.09.21

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