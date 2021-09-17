Боялись, что «не взлетит»: египетская авиакомпания Air Cairo запустила рейсы из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх

Египетская авиакомпания Air Cairo запустила из Кольцово прямые рейсы на один из самых популярных курортов Красного моря. Туррынок до последнего с опасением ждал, улетит ли первый самолет, поскольку были проблемы с разрешением. Но вчера поздно вечером Airbus A320 отправился из Екатеринбурга полным, со 174 туристами на борту.

«Регулярные рейсы на египетский курорт будут выполняться один раз в неделю по четвергам на самолете Airbus A320 вместимостью до 174 пассажиров. Вылет из Кольцово – в 22:30, прилет в Шарм-Эль-Шейх – в 01:45 местного времени. Отправление из Шарм-Эль-Шейха – в 12:10, прилет в Екатеринбург – в 21:20 местного времени», – рассказали в пресс-службе Кольцово.

Туриндустрия Екатеринбурга вчерашний рейс провожала, скрестив пальцы. Как рассказали «Новому Дню» турагенты, знакомые с ситуацией, Air Cairo до последнего не могла получить добро на вылет. Однако, по всей видимости, проблема решена, и полетная программа официально запущена.

По данным нашего агентства, туры на бортах египетской авиакомпании формирует туроператор Coral Travel. Цены на отдых в отеле 3* с завтраками начинаются от 76 тысяч рублей на двоих, отели классом выше дороже: неделя в 4* (все включено) – от 92 тысяч рублей.

Отметим, что вчерашний прямой рейс Air Cairo стал первым в Шарм-эль-Шейх из Екатеринбурга с 2015 года. Полеты на курорты Египта были запрещены шесть лет. По данным пресс-службы Кольцово, до закрытия это направление пользовалось огромной популярностью у уральцев: по итогам 2014 года пассажиропоток на обоих направлениях превысил 336 тыс. человек.

Также из Екатеринбурга в Хургаду и Шарм-эль-Шейх с ноября планирует летать авиакомпания S7, которая уже открыла продажу билетов: в среднем 42-50 тысяч в обе стороны. Azur Air пока будет летать (с 4 октября) со стыковкой в Махачкале, время которой составит 3 часа. Также останется программа с вылетами в Каир и последующим трансфером на курорты на автобусах (6-8 часов на автобусе).

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 17.09.21

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