Любители горных лыж этой зимой останутся в России: поедут в Башкирию, Челябинск, Сочи

Из-за коронавирусных ограничений подавляющее большинство горнолыжных туристов в этом году останутся кататься в России. Уральцы, скорее всего, поедут в Челябинскую область и Башкирию, а также – в Сочи. Такие прогнозы дал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев на пресс-конференции в Екатеринбурге.

«Что касается горнолыжных туров, то как таковые они ушли в прошлое. Туристы, которые лет 10 назад летали «горнолыжными» чартерами в Западную Европу, сейчас самостоятельно добираются до мест катания – им хватает регулярных рейсов из Москвы. Но больше всего лыжников остаются в России. Это, в том числе, связано с улучшением инфраструктуры горнолыжных курортов Башкирии, Челябинска. И абсолютное большинство горнолыжных туристов останутся на курортах Урала, – отметил Михаил Мальцев, отвечая на вопрос «Нового Дня». – Интересы тех, кто 10 лет назад катался в Западной Европе, тоже сместились. Сейчас они предпочитают регионы Центральной Европы».

Общий спрос на туррынке на зиму пока остается низким. Если в доковидные времена в сентябре-октябре было забронировано 50% туров на зиму (и морских, и экскурсионных, и горнолыжных), то сейчас почти все даты свободны. Туристы покупают путевку не ранее чем за 3-4 недели до поездки. Такая тенденция, по мнению Мальцева, продлится несколько лет.

«Исключений три. Заранее бронируют круизы, какой-то эксклюзивный отдых, когда человек привык в одни и те же даты отдыхать в одном и том же отеле. И третье исключение – новогодние и околоновогодние даты, которые уже бронируют. Ближе к праздникам мест не останется», – прокомментировал Мальцев.

Как сообщал «Новый День», из пляжных направлений этой зимой уральцам будут доступны Египет, ОАЭ, Доминикана. Возможно появится Малайзия. Из экскурсионных будет Стамбул и Будапешт.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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