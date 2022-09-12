Сочи, «Шерегеш» и «Абзаково»: любителей горнолыжки ждет сезон без зарубежных курортов

В предстоящем горнолыжном сезоне любителям покатушек придется выбирать отечественные курорты. В топе бронирований, конечно, Сочи, много запросов – на отдых в «Шерегеше», куда будут прямые рейсы из Екатеринбурга. Также часть туристов поедет в «Абзаково». И совсем единицы – за границу.

«Из Екатеринбурга на горнолыжные курорты России в этом году запланирована обширная программа. Разумеется, будут регулярные рейсы в Сочи. Но по этому направлению бронирования шли еще с августа, и большая часть хорошего номерного фонда уже занята. Остались отели либо по высоким ценам, либо на неудобные даты, – рассказал «Новому Дню» президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. – Авиакомпания Red Wings будет осуществлять регулярные рейсы Екатеринбург – Новокузнецк, Екатеринбург – Кемерово, что позволит туристам отдыхать в «Шерегеше». Кроме того, туроператор Fun&Sun в этом сезоне ставит свою чартерную программу на рейсах «Уральских авиалиний»: с начала декабря будут летать в Новокузнецк с дальнейшим размещением в отелях «Шерегеша». Цена такого предложения на начало декабря – от 60 тысяч рублей на двоих за неделю».

Еще один вариант покататься – в горах Северного Кавказа. В зимнем расписании из Кольцово дважды в неделю запланированы рейсы в Минеральные Воды, откуда можно добраться до курортов Кабардино-Балкарии. Правда, номеров в отелях здесь тоже уже мало. И, наконец, нас ждут соседи – «Абзаково» в Челябинской области и другие горнолыжные комплексы Урала.

По словам турагентов, в этом году не будет даже турецкой горнолыжки, которую в прошлом году ввиду отсутствия альтернатив предлагали некоторые туроператоры. Из-за нехватки самолетов, которые могли бы летать за рубеж без санкционных последствий, рейсов в Стамбул с дальнейшим отправлением в Улудаг, Карталкаю и так далее не будет.

«Некоторые туроператоры придумывают варианты горнолыжного отдыха в Казахстане, но пока это не выглядит убедительно. В основном бронирования – по Сочи и «Шерегешу». Еще возможно поехать кататься в Армению», – рассказала директор сети агентств «Пангея» Анастасия Ермолаева.

В Европу в этом году поедут единицы: те, у кого есть открытые визы и много денег на дорогие авиабилеты, к тому же лететь со снаряжением придется с пересадками. По словам Михаила Мальцева, немногие поедут на курорты, которые в предыдущие годы пользовались спросом у уральских горнолыжников (Татры в Словакии, Янске-Лазне в Чехии, Банско в Болгарии).

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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