Зима стала прорывной для российской горнолыжки: рост турпотока на курортах – 10-15%

В этом году на горнолыжных курортах России был небывалый наплыв туристов: многие приезжали на отдых в новогодние праздники и возвращались затем на выходные в феврале. В среднем рост турпотока составил 10-15%, лидером стал Краснодарский край, где побывало на 18% человек больше, чем в прошлые годы.

«Год оказался прорывным для горнолыжного отдыха в России. И мы думаем, что это – возвратные туристы, – рассказала сегодня на пресс-конференции в ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. – По оценке туроператоров, многие из тех, кто отдыхал на горнолыжных курортах в новогодние праздники, потом еще выбирались на выходные, приезжали в феврале, то есть их устроил и уровень катания, и инфраструктура».

По данным АТОР, больше всего туристов было в Краснодарском крае. Красная Поляна и в прошлые годы не пустовала без лыжников и сноубордистов, а в этом году их стало еще на 18% больше. «Новый День» ранее писал, что Сочи в феврале не выдержал наплыва туристов. Все отели были переполнены, в рестораны пускали только по предварительному бронированию, на подъемники на трассах выстраивались огромные очереди. Даже на входе в аэропорт Сочи приходилось отстоять по 30 минут – то же самое и на регистрацию на рейсы.

Кроме того, этой зимой на 10-15% вырос турпоток на курорты Северного Кавказа и в Шерегеш.

А вот экскурсионные программы зимой популярностью не пользовались. По данным АТОР, спрос на такие виды туров упал на 30-35%. Это было связано, во-первых, с локдауном в Санкт-Петербурге на новогодние праздники, а также с ограничениями в музеях и на объектах показа в других регионах.

Москва, Екатеринбург, Ольга Тарасова

Москва, Екатеринбург. Другие новости 03.03.21

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