В Сочи случился туристический коллапс (ФОТО)

В Сочи случился туристический коллапс: привыкшие отдыхать на этом курорте в конце зимы заявляют, что еще никогда не видели в городе столько народа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Сочи традиционно пользуется большим спросом на все зимние праздники: кто-то едет кататься на лыжах, кто-то – насладиться морем и отдохнуть от морозов и суетливых будней. Однако в текущем году провести 23 февраля и последующие несколько дней в Сочи решило слишком много туристов. Очевидцы рассказывают: город буквально трещит по швам; все жилье раскуплено; на лыжных трассах не протолкнуться; очереди везде – даже в самых дешевых забегаловках, а в дорогие рестораны можно попасть только по записи.

На фоне такого ажиотажа все предприятия турбизнеса и сферы услуг тут же взвинтили цены: по сравнению с концом февраля 2020 года все подорожало процентов на 30.

Отдельная история – аэропорт. «Там столько народу, что яблоку негде упасть, – рассказали РИА «Новый День» вернувшиеся сегодня уральские туристы. – Очереди буквально везде: мы простояли минут 30, чтобы только попасть в здание. Потом отстояли очередь на первичный досмотр, потом – на регистрацию, и еще на паспортном контроле и на досмотре перед входом в «чистую зону». Столько людей в этом аэропорту мы не видели никогда».

Судя по фотографиям, которые туристы выкладывают в соцсети, собеседники агентства не преувеличивают.

Сочи, Софья Артемьева

Сочи. Другие новости 26.02.21

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