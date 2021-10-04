Первые самолеты в Доминикану улетели полными

Рейсы в Пунта-Кану и Ла-Роману вылетели в минувшие выходные с полной загрузкой. Это будет первый сезон, когда в Доминикану из Екатеринбурга заявлено более одной полетной программы. По мнению экспертов, из-за закрытых курортов Юго-Восточной Азии направление может стать одним из самых популярных в осенне-зимнем сезоне, заменив Таиланд.

По данным пресс-службы Кольцово, в Ла-Роману 2 октября вылетел борт авиакомпании Azur Air, а 3 октября, впервые за семь лет, Nordwind совершила рейс в Пунта-Кану. Оба самолета улетели полными.

«Чартерные рейсы в Ла-Роману и Пунта-Кану запланированы на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777 вместимостью около 500 пассажиров каждый. Даты и время вылета необходимо уточнять у туроператора Anex Tour, формирующего туры в Доминикану. Ранее полеты из Кольцово в Ла-Роману выполнялись в зимнюю навигацию 2019/20. Рейсы в Пунта-Кану не выполнялись с 2014 года», – сообщили в Кольцово.

Как ранее писал «Новый День», с ноября в Доминикану полетит еще авиакомпания Royal Flight, партнером которой является оператор Coral Travel. Впервые из Екатеринбурга заявлено столько прямых рейсов по данному направлению.

«Еще года 3-4 назад я бы сказал, что этого много и будет избыточность перевозки на направлении. Но сейчас сложно просчитать соотношение спроса и предложения, рынок стоит рассматривать с чистого листа, – говорил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. – До пандемии в зимнем сезоне из Екатеринбурга были рейсы в Таиланд, Китай, Малайзию, иногда – в Индонезию. Сейчас этих рейсов нет. Потенциально все эти туристы, которые раньше выбирали Юго-Восточную Азию, могут выбрать Доминикану – из-за отсутствия альтернативы. Насколько я знаю, у операторов уже идут неплохие продажи с хорошей глубиной».

Для въезда в Доминикану не требуется сертификат о вакцинации от коронавируса, а также не надо сдавать ПЦР-тест. Стоимость 10-дневного отдыха на двоих начинается от 185 тысяч рублей.

«В настоящее время из Екатеринбурга осуществляются рейсы по 35 зарубежным маршрутам. Среди них курортные направления Анталья, Даламан, Бодрум, Хургада, Шарм-эль-Шейх, Дубай, Шарджа и другие», – добавили в Кольцово.

Также ведутся переговоры по запуску самолетов в Малайзию и на Шри-Ланку.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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