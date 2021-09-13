Доминикана зимой заменит Таиланд: еще один туроператор поставил прямые рейсы из Кольцово

С 4 ноября авиакомпания Royal Flight, партнером которой является туроператор Coral Travel, запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Доминикану. Это будет уже вторая полетная программа из Кольцово в текущем сезоне – такого количества вылетов на курорт еще не было. Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев считает, что из-за отсутствия Юго-Восточной Азии Доминикана, несмотря на цены, вполне может стать востребованным направлением этой зимой.

Как сообщает туроператор Coral Travel, рейсы в Пунта-Кану будет выполнять авиакомпания Royal Flight с 4 ноября с частотой 1 раз в 10 дней. Туристам предлагают летать на Boeing 777-300 ER. По данным системы бронирования туроператора, цены на 10 дней отдыха на двоих начинаются от 199 тысяч рублей.

Ранее «Новый День» сообщал, что с октября в Доминикану полетит Azur Air, на базе которой свои туры формирует оператор Anex Tour. Частота полета будет такой же – 10 дней. Цены – от 184 тысяч рублей. Впервые из Екатеринбурга в Пунта-Кану одновременно будут летать две авиакомпании. Ранее полетные программы по этому направлению периодически пытались запускать то один, то другой оператор, но из-за дороговизны надолго в расписании Кольцово Доминикана не задерживалась. Но этот сезон будет принципиально иным.

«Действительно, впервые из Кольцово заявлены две полетные программы в Доминикану от двух операторов. Еще года 3-4 назад я бы сказал, что этого много и будет избыточность перевозки на направлении. Но сейчас сложно просчитать соотношение спроса и предложения, рынок стоит рассматривать с чистого листа, – говорит президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. – До пандемии в зимнем сезоне из Екатеринбурга были рейсы в Таиланд, Китай, Малайзию, иногда – в Индонезию. Сейчас этих рейсов нет. Потенциально все эти туристы, которые раньше выбирали Юго-Восточную Азию, могут выбрать Доминикану – из-за отсутствия альтернативы. Насколько я знаю, у операторов уже идут неплохие продажи с хорошей глубиной».

Добавим, что для въезда в Доминикану не нужно сдавать ПЦР-тест, а также необязательно быть привитым от коронавируса.

Ранее в Уральской ассоциации туризма говорили, что зимой могут появиться и рейсы на курорты Мексики, Шри-Ланки и Малайзии. Но вероятность этого с каждым днем уменьшается. Также к зиме туррынок надеется на расширение полетной программы в Египет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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