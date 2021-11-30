Рождественские ярмарки в Венгрии, море и праздничный стол в Египте: куда уральцы летят на Новый год

Мест на рейсах, которые вылетают из Екатеринбурга перед Новым годом в другие страны, с каждым днем остается все меньше, а цены растут. У уральцев в этом году оказался очень популярным Будапешт: это единственный вариант отдохнуть в Европе на Рождество, улетев прямым рейсом. Из морских курортов безусловным лидером стал Египет, а также почти заполнены борта на Доминикану. Там для россиян устроят праздничные новогодние вечеринки и организуют застолье.

Турагенты говорят, что набор популярных направлений в этом году почти полностью совпадает со списком прямых авиарейсов. На Новый год летят в Египет, Турцию, ОАЭ, Доминикану и Венгрию.

«Например, все места на рейсах в Будапешт на рождественские даты уже давно проданы. На Новый год места еще есть, но их мало и уже надо срочно подтверждать, тем более – направление визовое», – рассказала директор сети туристических агентств «Пангея» Анастасия Ермолаева.

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев добавляет, что туристов в Будапешт привлекают рождественские ярмарки, которые уже начались. «Это единственный прямой рейс из Екатеринбурга в страны Евросоюза, кроме того, визу можно сделать в Екатеринбурге. Не менее важен тот факт, что Будапешт, в отличие от других европейских столиц, не отказался от организации праздничных торжеств, рождественских ярмарок для туристов», – рассказал Михаил Мальцев.

Венгрия на Новый год с вылетом 26 декабря стоит минимум 110 тысяч рублей на двоих.

Из морских курортов безусловный лидер этого года – Египет. «Почти все рейсы на 30 декабря, 1 и 2 января распроданы. Потому что цены здесь доступные, в Хургаде можно найти хороший отель 5* (именно хороший и проверенный) за 50 тысяч рублей на человека – на 7 дней, all inclusive, – рассказала Анастасия Ермолаева. – Зимней Турции в этом году немного, количество рейсов сократили. Но те рейсы, которые остались, заполняются. Люксовые отели подготовили праздничную новогоднюю программу с приглашенными российскими и зарубежными звездами, там есть бассейны с подогревом.

Эмираты тоже в топе, но цены на ОАЭ примерно в два раза выше, чем на Египет. Эти направления выбирают разные категории отдыхающих. В Эмираты в основном едут те, кто любят экскурсии, парки развлечений, шопинг, там почти нет отелей с концепцией «все включено».

Невероятно популярной оказалась Доминикана. Как ранее писал «Новый День», туда в зимнем сезоне поставили из Екатеринбурга много рейсов – столько не было никогда раньше. У экспертов осенью были сомнения, что все они заполнятся. Но опасения оказались напрасны.

«Доминикана бьет все рекорды спроса в этом сезоне. Новогодние рейсы на 26 и 30 декабря больше чем на половину заполнены. Цены на оставшиеся кресла растут каждый день в геометрической прогрессии. Те, кто купили отдых в сентябре, сделали правильный выбор. Дополнительных рейсов туда не планируется. Чуть дешевле рейс на 6 января, но он подойдет только тем, у кого после новогодних каникул отпуск», – говорит Анастасия Ермолаева.

Также, по данным директора «Пангеи», традиционно небольшое количество ВИП-туристов полетят на Мальдивы и Сейшелы – через Москву и Эмираты. Легкий интерес есть к новому прямому рейсу, который поставили на 29 декабря из Москвы в Гоа. Еще часть выбирают Шри-Ланку (из Москвы или через Дубаи). «Но нужно учесть: почти все эти страны принимают строго вакцинированных туристов, из российских вакцин подходит только «Спутник V». Никакие ПЦР-тесты в ЮВА не пройдут», – напоминает Анастасия.

Михаил Мальцев добавил к списку Стамбул, а также Россию и страны СНГ.

«В Турции популярны как отели с концепцией «все включено» в Анталье, так и программы Стамбул с прямым вылетом из Екатеринбурга. Как ни странно, есть интерес к Кипру, хотя там совсем не сезон. Также некоторые туристы выбирают республики бывшего СССР – Армению, Азербайджан, в меньшей степени – Кыргызстан и Беларусь, – отметил президент УАТ. – В России выбирают Сочи и Краснодарский край, где в Новый год всегда огромный спрос, а также оздоровительные туры в КавМинВоды. Москва и Санкт-Петербург менее популярны, чем в допандемийные годы. Есть интерес к здравницам Урала, Башкирии».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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