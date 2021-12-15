Много Сочи, Египта и Турции: в новогодние каникулы из Екатеринбурга будут летать рейсы в 79 городов

В период новогодних каникул из Кольцово будут выполняться рейсы по 79 направлениям, большая часть из которых – российские. Но есть варианты и для отдыха за границей: дух Рождества можно почувствовать в Будапеште или Стамбуле, а на море отправиться в Египет, ОАЭ или Доминикану. На многие рейсы билетов уже нет.

Как рассказали в пресс-службе Кольцово, традиционно во время длинных январских выходных популярностью пользуются российские экскурсионные направления. Помимо ежедневных рейсов в Москву и Санкт-Петербург на 31 декабря – 9 января запланировано до шести вылетов в Калининград, до пяти – Нижний Новгород и до восьми рейсов – в Казань. Сочи – один из лидеров по числу вылетов – их будет 41. Кроме того, покататься на лыжах можно будет в Шерегеше (прямой рейс до Новокузнецка), а отдохнуть в санатории или подышать свежим воздухом – в Минеральных Водах.

Новых международных вылетов из Екатеринбурга на Новый год не будет. Тем не менее стран, которые можно посетить, уже не так мало. Увидеть рождественско-новогоднюю Европу можно в Будапеште (туда летают «Уральские авиалинии») или Стамбуле («Победа», Nordwind и Turkish Airlines). Кроме того, есть рейс Eurowings в

немецкий Дюссельдорф, но в связи с коронавирусными ограничениями попасть в Германию могут очень немногие.

Из пляжных направлений доступны Доминикана, ОАЭ и Египет. В пресс-службе Кольцово сообщили, что с 31 декабря по 9 января ожидается до 20 вылетов в Дубай и Шарджу, до 23 рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Варианты встречи Нового года предлагают и турецкие отели, в которых есть бассейн с подогревом. В Анталью запланировано пять рейсов.

«Отдельно стоит отметить полетную программу в страны СНГ, куда будут доступны 16 направлений полетов. Среди них круглый год востребованные у туристов Ереван, Баку и Минск. Новинкой сезона станет Нур-Султан, куда с конца декабря запланировали рейсы сразу три авиакомпании: «Уральские авиалинии», Red Wings и казахстанская Qazaq Air», – добавили в Кольцово.

Как ранее писал «Новый День», билетов на многие новогодние рейсы (например, в Будапешт, Доминикану, ОАЭ) уже нет. Спрос на отдых в этом году большой. Но улететь на отдых еще могут те, кто после январских каникул возьмет отпуск: на рейсах после 4 января места есть, хоть и немного.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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