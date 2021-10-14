Осенние каникулы и ноябрьские выходные вызвали взрывной спрос на туры в ОАЭ и Египет

В этом году осенние школьные каникулы совпадают с длинными ноябрьскими выходными у взрослых, что привело к резкому росту спроса на туры и удорожанию некоторых направлений. Топовые отели и удобные рейсы в ОАЭ, Египет уже раскуплены. Россию бронируют с осторожностью: туристов пугают введение QR-кодов и слухи о возможном закрытии некоторых регионов.

Осенние каникулы в школах Свердловской области в этом году пройдут с 1 по 7 ноября, а взрослые по всей России будут отдыхать с 4 по 7 ноября. Многие родители приняли решение взять несколько дней отпуска дополнительно и свозить детей на море.

«Осенние каникулы – это всегда повышенный спрос на отдых. Сейчас, когда у многих дети переведены на дистант и скучают дома, это отличная возможность вывезти их на море, чтобы не сидели в четырех стенах. Даже если дорого, сложно, родители стараются это сделать. Из направлений популярны ОАЭ, Египет. Осенняя Турция всегда хороший вариант – цены ниже, не жарко, – рассказал президент Уральской ассоциации туризма, глава уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев. – Из российских направлений, конечно, популярны Москва, Санкт-Петербург – как для групповых, так и для семейных поездок. Калининград, Северный Кавказ. Единственный момент, который смущает и нас, и туристов, – коронавирусные ограничения в России. Мы в Российском союзе индустрии находимся на связи с регионами, и есть информация, что некоторые из них могут ограничить прием туристов».

Турагенты подтверждают: совпадение каникул и ноябрьских праздников вызвало настоящий ажиотаж. Билетов на некоторые удобные рейсы уже нет, как нет и мест в самых популярных отелях.

«Когда только стали известны даты школьных каникул в этом году, спрос был взрывной и цены на отдых росли. В первую волну раскупили все, что было по привлекательной стоимости, в ОАЭ. При этом операторы не могут увеличить количество рейсов, чтобы сбалансировать спрос и предложение, и сейчас дешевых вариантов в Эмираты на начало ноября нет, все распродано, – рассказала директор сети агентств «Пагнея» Анастасия Ермолаева. – На втором месте по популярности у нас оказался Египет. В середине сентября, когда стало известно о полетной программе из Екатеринбурга, был ажиотаж, цены росли. Но, тем не менее, Египет дешевле ОАЭ, перелет туда короткий, погода стабильно теплая, поэтому он популярен. Сейчас мы видим, что цены немного опускаются, но в то же время в топовых отелях и на удобных рейсах уже нет мест или тур стоит дороже. Например, если человек готов подвинуть даты отпуска, 28 октября улететь в Египет намного дешевле, чем 2 ноября».

В Турцию на конец октября – начало ноября спрос уже небольшой, количество рейсов операторы постепенно сокращают. На Россию, по словам Анастасии, спрос нулевой.

«Во-первых, в Сочи и Крыму не очень все хорошо с погодой в этом году. Холодно. Во-вторых, всех отпугивают вводимые новые ограничения, QR-коды. Сейчас в Калининграде ограничения на посещения ресторанов, в нашей области с 8 ноября на базы отдыха и в санатории пустят только привитых. Поэтому людей это отталкивает», – отметила директор «Пангеи».

Ну и безотносительно ноябрьских каникул спросом пользуется Доминикана, куда в этом году из Екатеринбурга организовано три полетных программы. А из люкс-сегмента – Мальдивы. Но отдых на острова бронируют заранее, поскольку номеров ближе к вылету может и не быть.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 14.10.21

В Гидрометцентре рассказали, когда в Екатеринбурге будет легче дышать. / Три новых суперсервиса будут доступны на портале госуслуг в 2022 году. / На Ботанике и в Академическом превышена концентрация вредных веществ в воздухе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»