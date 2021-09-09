Из Екатеринбурга появились прямые рейсы на курорты Египта: слетать можно за 40 тысяч рублей

Авиакомпания S7 открыла продажу билетов на прямые рейсы из Екатеринбурга в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. На каждый курорт будет выполняться по одному вылету в неделю. Билеты стоят от 40 тысяч рублей туда-обратно.

Как ранее писал «Новый День», на данный момент S7 – единственная авиакомпания, которая получила назначение и допуски на выполнение рейсов из Кольцово в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Долгое время перевозчик не объявлял о старте полетной программы, хотя из соседних городов – Тюмени, Челябинска – в Египет можно улететь уже со следующей недели. Наконец, S7 открыл продажу из Кольцово, правда, с ноября.

По данным сайта авиакомпании, первый рейс из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх состоится 2 ноября, в Хургаду – 5 ноября. Далее S7 будет летать с частотой один раз в неделю, поскольку это предельно возможное количество рейсов, разрешенное оперштабом России из Кольцово. В системе бронирования авиакомпании уже можно заказать билеты. Без багажа улететь в Египет можно примерно за 20 тысяч рублей, обратно – за 22. Тарифы с багажом дороже: 25 и 27 тысяч соответственно. То есть билет туда-обратно обойдется в 42-50 тысяч рублей.

По данным участников туристического рынка, блоки мест на рейсах S7 будут раскуплены туроператорами, то есть будут сформированы турпакеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Но пока никто из компаний не объявил об этом, поэтому сложно сказать, сколько будет стоить путевка на базе прямых вылетов.

Добавим, что в Египет из Екатеринбурга будет летать и компания Azur Air, но – со стыковкой в Махачкале, время которой составит 3 часа. Ранее «Новый День» сообщал, что эти рейсы начнутся с 29 сентября, но сейчас консолидатор рейса туроператор Anex Tour сообщил о переносе программы на 4 октября.

«Мы открыли продажи туров в Египет с перелетом Azur Air на курорты Хургады и Шарм-Эль-Шейха с вылетом из Екатеринбурга. Данные рейсы будут совершаться с посадкой в Махачкале. Даты первых рейсов программ были скорректированы: 4 октября первый рейс в Хургаду, 6 октября первый рейс в Шарм-Эль-Шейх, – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе туроператора. – Стоимость таких туров на первые рейсы программы начинается от 100 тыс. руб. на двоих в отель уровня 5*, на 10 ночей (Хургада) и от 90 тыс. руб. на двоих в отель уровня 5*, на 9 ночей (Шарм-Эль-Шейх)».

Также останется программа с вылетами в Каир и последующим трансфером на курорты на автобусах (6-8 часов на автобусе). Такие туры стоят, по данным оператора, от 88 тыс. рублей на 13 ночей, отель 5*. Можно на два дня остаться в Каире и ходить на экскурсии, тогда тур будет стоить от 107 тысяч за 13 дней.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 09.09.21

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