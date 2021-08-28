Авиакомпании S7 разрешили полеты из Екатеринбурга на курорты Египта

Оперативный штаб по предупреждению завоза коронавируса расширил географию полетов на курорты Египта. С 27 августа авиакомпании имеют право один раз в неделю летать в Хургаду и один – в Шарм-эль-Шейх. Заявки на такие полёты подали 13 авиакомпаний, в том числе – S7 на рейсы из Екатеринбурга. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Напомним, сейчас из Кольцово совершается лишь два рейса в неделю в египетский Каир (Azur Air и Royal Flight), откуда туристы на автобусах 6-8 часов едут до отелей. Но 16 августа оперштаб России впервые за последние шесть лет разрешил вылеты на египетские курорты из российских аэропортов, международное авиасообщение в которых восстановлено. То есть в этот день теоретически было разрешено раз в неделю летать из Екатеринбурга в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Однако перевозчик, который будет выполнять эти рейсы, до сих пор не был известен.

Ранее президент Уральской ассоциации туризма, руководитель регионального отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев комментировалвозможное возобновление рейсов из Екатеринбурга на курорты Египта. «Сейчас мы ожидаем, какой авиакомпании разрешат совершать рейс. Но в любом случае это не то, чего ожидал рынок. Конечно, это позитивное решение, это плавное поэтапное вхождение Египта на рынок. Но один рейс в неделю проблему доступности Египта не решает, это пока будет лишь расширением ассортимента для жителей Екатеринбурга. Поэтому неважно, какая авиакомпания полетит, – говорил Михаил Мальцев. – Мы ждем, когда разрешат полеты тем восьми операторам, которые изъявили такое желание. Даже если операторов будет четыре, то уже будет основание для ценовой конкуренции, что может сделать Египет тем массовым доступным направлением, которым он когда-то был».

GЕкатеринбург, Евгения Вирачева

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