Эксперт о разрешении летать в Египет из Екатеринбурга: один рейс проблему не решает

Оперштаб разрешил выполнять один рейс в неделю из Екатеринбурга в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Пока авиакомпания не определена, но, по мнению экспертов, кого бы ни выбрали, значения это не имеет. Чтобы курорты Красного моря вновь стали массовым и доступным для уральцев направлением, одного вылета в неделю недостаточно.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом сегодня увеличил численность рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх – до 15 в неделю. А также впервые за последние шесть лет разрешили вылеты на египетские курорты из российских аэропортов, международное авиасообщение в которых восстановлено. То есть из Екатеринбурга теперь тоже можно полететь в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Сейчас из Кольцово совершается лишь два рейса в неделю в Каир (Azur Air и Royal Flight), откуда туристы на автобусах 6-8 часов едут до отелей.

Но, по словам президента Уральской ассоциации туризма, руководителя регионального отделения Российского союза туриндустрии Михаила Мальцева, один рейс проблему доступности Египта не решит.

«Сейчас мы ожидаем, какой авиакомпании разрешат совершать рейс. Но в любом случае это не то, чего ожидал рынок. Конечно, это позитивное решение, это плавное поэтапное вхождение Египта на рынок. Но один рейс в неделю проблему доступности Египта не решает, это пока будет лишь расширением ассортимента для жителей Екатеринбурга. Поэтому неважно, какая авиакомпания полетит, – отметил Михаил Мальцев. – Мы ждем, когда разрешат полеты тем восьми операторам, которые изъявили такое желание. Даже если операторов будет четыре, то уже будет основание для ценовой конкуренции, что может сделать Египет тем массовым доступным направлением, которым он когда-то был».

В турагентствах считают, что реальных вылетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх стоит ждать к концу сентября. Возможно, к тому времени оперштаб разрешит совершать из регионов не по одному рейсу, поделились в беседе с корреспондентом «Нового Дня» опрошенные турагенты.

Ранее об ограниченной перевозке в Египет говорила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее данным, с начала 2021 года в Египет улетели всего 120-150 тысяч туристов. В последний месяц в неделю на отдых отправлялись еще по 30 тысяч человек. Это даже близко не приближается к показателям 2015 года – до того, как полеты в Египет закрыли. Тогда в год на курортах Красного моря отдыхали 2,3 миллиона россиян.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 16.08.21

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