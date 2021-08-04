Восстановлению массового спроса на Египет мешают отсутствие чартеров и высокие цены

С 9 августа из России отправятся первые регулярные рейсы на курорты Египта, авиасообщение с которыми было закрыто шесть лет. Но отсутствие чартеров из региональных аэропортов и высокая цена помешает восстановлению массового спроса на Хургаду и Шарм-эль-Шейх, считают туроператоры.

С 9 августа в Шарм-эль-Шейх и Хургаду будут летать регулярные рейсы только из Москвы. Росавиация пока не выдала допуски на выполнение чартеров ни одной авиакомпании, которая подавала заявки. Всего документы подавались на 231 рейс.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, до запуска чартеров мечта россиян еще об одном массовом и доступном направлении так и останется мечтой.

«С 9 августа полетят только регулярные рейсы и только из Москвы. Оценочная емкость заявленных рейсов – примерно 30 тысяч человек в неделю. Минимальная стоимость тура на одного человека в отель 4* начинается от 40 тысяч рублей. Это несколько выше, чем ждали туристы, и примерно на 15 тысяч больше, чем могло бы быть на чартерах. С учетом необходимости сдавать ПЦР-тесты получается дороговато», – констатировала Майя Ломидзе на сегодняшней пресс-конференции в ТАСС.

Всего, по данным АТОР, с начала года на рейсах в Каир в Египет улетели порядка 120-150 тысяч россиян, которые затем добирались до курортов на автобусах. Даже с учетом новых прямых рейсов говорить о массовости пока не приходится.

«К тому моменту, когда в 2015 году авиасообщение с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом было закрыто, Египет занимал второе по популярности место у россиян после Турции. В год туда отправлялось на отдых 2,3 миллиона туристов. Понятно, что при 30 тысячах туристов в неделю турпоток нельзя сказать, что восстановится», – отметила исполнительный директор АТОР.

Источники «Нового Дня» в авиаотрасли рассказали, что ожидать чартеров из регионов, в частности из Екатеринбурга, на курорты Египта не стоит как минимум до сентября, еще более вероятно – до октября. Сейчас, по словам представителей отрасли, все самолеты заняты на выполнении полетов в Турцию и Краснодарский край. И даже выдача допусков Росавиации вряд ли ускорила бы процесс запуска массовых полетных программ. Рынок ждет, что чартеры взлетят, когда в Египте начнется высокий сезон.

Москва, Екатеринбург, Ольга Тарасова

Москва, Екатеринбург. Другие новости 03.08.21

Мэр Кургана выступила с обращением из-за прививок от Covid-19. / В Зауралье ремонтируют более 300 км межмуниципальных дорог. / В Кургане ищут свидетелей смертельного ДТП с участием пенсионера. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»