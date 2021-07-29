Первой компании из РФ разрешили полеты на курорты Египта

Росавиация предоставила компании «Россия» (группа «Аэрофлот») допуск на регулярные полеты на египетские курорты. Первые вылеты запланированы на 9 августа, передает РИА «Новости» со ссылкой на перевозчика.

Безопасность россиян в египетских аэропортах будет обеспечивать АО «Шереметьево безопасность». Партнерским туроператором для рейсов «России» станет «Библио-Глобус».

В Росавиации подтвердили, что с 9 августа число рейсов из Москвы в Шарм-аль-Шейх и Хургаду увеличится до пяти в неделю на каждом маршруте. Количество перелетов могут расширить, когда российская делегация проверит эпидобстановку в Египте и даст разрешение.

Напомним, 19 июля Росавиация отказала в рейсах в Шарм-эш-Шейх и Хургаду по всем заявкам без указания причин. В Минтрансе объяснили, что оперштаб по борьбе с коронавирусом пока не выдал рекомендации по числу рейсов и их периодичности.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 29.07.21

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