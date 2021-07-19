Росавиация отказала перевозчикам в полетах на курорты Египта

Росавиация отказала в полетах из российских аэропортов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду по всем заявкам без указания причин. Всего на полеты в Египет перевозчики подали запрос по 231 направлению.

«Отказ в допуске авиакомпаний к выполнению регулярных рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх связан с отсутствием рекомендаций оперативного штаба по частотности и количеству полетов на курорты Египта», – передает РБК комментарий источника в Минтрансе.

Всего в отказном списке числятся 97 направлений из столичных и региональных аэропортов России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.

Ранее сообщалось, что в Египет будет направлена российская делегация для изучения эпидемиологической ситуации и проверки готовности курортов в условиях пандемии коронавируса.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 19.07.21

Космонавты РФ на МКС могут остаться без скафандров. / Россиянам «светит» новое подорожание: поставщики требуют увеличить закупочные цены на продукты питания. / «Промежуточная стадия»: в России началась реформа полпредств президента. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»