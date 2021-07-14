Авиасообщение с Египтом: российская делегация еще раз оценит возможность

В Египет снова будет направлена российская делегация для оценки эпидемиологической ситуации, профилактических мероприятий в местах размещения туристов, возможностей лабораторий и медицинских учреждений, после чего оперативный штаб РФ рассмотрит вопрос о возобновлении авиасообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом.

«По итогам визита российской делегации оперативным штабом будет принято решение о возможности возобновления авиасообщения», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства РФ.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 14.07.21

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