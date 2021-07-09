Туристы дождались отдыха в Египте: какой будет полетная программа из Екатеринбурга

После того, как Владимир Путин снял ограничения на полеты на курорты Египта, турагентам посыпались просьбы забронировать туры в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Однако полетная программа еще не согласована. Некоторые эксперты предполагают, что до осени массовых вылетов из Екатеринбурга не будет: сейчас все мощности туроператоров заняты на Турции и вряд ли сейчас борта будут переориентировать на Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Напомним, вчера вечером президент России Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете полетов в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Туроператоры в ближайшие дни смогут формировать и продавать туры с прямыми перелетами, а не через Каир, как это было в последние месяцы. Осталось дождаться только официального решения оперштаба об авиасообщении, а также получить все согласительные документы от Росавиации.

Из Екатеринбурга вылеты однозначно будут, – говорят эксперты туррынка. Вопрос только – с какой частотой самолеты полетят в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Но туристы, не дожидаясь утверждения вылетов, уже просят забронировать им отдых на Красном море.

«Определенная категория туристов уже давно ждет Египет. У нас даже есть такие, кто просит перебронировать Турцию – на курорты Египта. Даже сейчас, когда добираться до Хургады и Шарм-эль-Шейха приходится через Каир, самолеты летают полными. Конечно, после открытия прямых вылетов спрос возрастет, – рассказала «Новому Дню» директор сети агентств «Пангея» Анастасия Ермолаева. – Возможно, рейсы будут не ежедневными. Но, как минимум, туроператоры перенаправят на курорты те самолеты, которые летают в Каир. Сейчас это два рейса в неделю – Azur Air и Royal Fly. Но лично я думаю, что с открытием Египта операторы снимут часть полетки с российских направлений, потому что спрос на Сочи после наводнения упал. И вылетов в Египет станет больше, чем сейчас».

В агентстве Friends Travel рассказали, что уже получили от туристов несколько запросов на Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Но уральцев просят не торопиться. «Сейчас у крупных туроператоров все мощности задействованы на Турции, у многих – обязательство перед туристами еще с 2020 года, когда из-за пандемии не состоялся отдых. Конечно, несколько рейсов туроператоры поставят. Насколько мне известно, авиакомпания «Россия» готова заявить о слотах. Но не забывайте, что летом в Египте очень жарко. В конце июля – начале августа до 50 градусов. Поэтому ждем осени», – рассказала директор агентства Friends Travel в Екатеринбурге Наталья Паутова.

По данным Ассоциации туроператоров России, сейчас стоимость недельного туры в Египет с полетами из Екатеринбурга в Каир начинается от 88 тысяч рублей на двоих в отель 4*. С открытием курортов цены должны пойти вниз. «Ждем цены и новых продаж. В любом случае, открытие курортов на Красном море – то, чего мы ждали последние 6 лет, и мы очень рады, что у туристов теперь будет больший выбор», – дополнила Анастасия Ермолаева.

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев тоже считает, что массовые вылеты на курорты Египта появятся ближе к концу сентября – началу октября. «Те самолеты, которые сейчас летают в Каир, они, конечно, будут сразу переведены на прямые вылеты на курорты. Но в остальном я не вижу смысла сейчас ставить самолеты на Египет из-за невыносимой жары. Кроме того, цены сейчас сопоставимы с турецкими и большинство выберет комфортное Средиземное море, – говорит Михаил Мальцев. – Массово туроператоры будут ставить рейсы в Египет с конца сентября, начала октября. К тому времени закончится основной сезон и в Турции, и в Болгарии, и в Сочи».

Напомним, с 26 июня египетские власти разрешили въезд привитым от Covid-19 иностранцам без ПЦР-тестов. Послабление пока распространяется и на вакцинированных россиян. С момента получения второй дозы двухкомпонентной вакцины должно пройти 14 суток. Непривитые россияне должны будут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее, чем за 72 часа. Детям младше шести лет тесты делать не нужно.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 09.07.21

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