Малайзия, Шри-Ланка, Мексика: какие рейсы могут появиться из Кольцово

Из Екатеринбурга могут появиться рейсы на курорты Мексики, Шри-Ланки и Малайзии. Переговоры о запуске перевозки ведут туроператоры и авиакомпании. Но не факт, что самолеты начнут летать в этом году. Предстоящей зимой основные надежды возлагают на открытие вылетов в Египет. «С Малайзией ведем переговоры по возможности запуска рейсов в Куала-Лампур или Лангкави. Но пока сложно однозначно сказать, будут ли переговоры иметь развитие, поскольку там тоже пандемия бушует. С представителями Шри-Ланки ведутся переговоры, с их стороны есть интерес возобновления прямого авиасообщения с Екатеринбургом, которого нет уже несколько лет. У одной из авиакомпаний есть разрешение на перелеты в Мексику. Но здесь вопрос об экономической целесообразности рейсов. Если найдутся желающие туроператоры, то можно работать в этом направлении», – рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос «Нового Дня» про новые направления полетов из Екатеринбурга в зимнем сезоне.

Об открытии Юго-Восточной Азии речи пока не идет. Поэтому туроператоры делают ставку на зимний Египет. Напомним, Россия возобновила авиасообщение с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом, которое было запрещено шесть лет. Но на данный момент разрешение на полеты получила лишь одна авиакомпания – «Россия», на базе которой летает оператор «Библио Глобус». Десять рейсов разрешены из столичных аэропортов.

Российский союз туриндустврии написал обращение в правительство страны с просьбой расширить список авиакомпаний, которым разрешено летать в Египет, а также увеличить количество аэропортов вылета. В том числе эксперты надеются на то, что к октябрю-ноябрю появятся рейсы из Екатеринбурга.

Что касается летнего сезона, то 35% всего зарубежного турпотока из Екатеринбурга взяла на себя Турция. По итогам всего лета, вероятно, этот процент будет еще выше, поскольку в начале сезона страна была закрыта.

«Мы рады открытию Кипра, Болгарии. Несмотря на очень высокую стоимость билета – до 70 тысяч в Бургас и обратно – у нас летят полные рейсы. Внушает уверенность, что в будущем году будет больше частота полета, может будут полеты в Варну. Хорошая новость, что Венгрия стала первой страна Шенгена, которая откроет границы для наших туристов. И мы ведем с туроператорами и авиакомпаниями переговоры о возможном прямом авиасообщении. Рейсов из Екатеринбурга в Будапешт не было много лет», – отметил Михаил Мальцев.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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