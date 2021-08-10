Из Екатеринбурга впервые за много лет запустят рейсы в Венгрию

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 5 сентября запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Венгрию. Перелетов в Будапешт из Кольцово не было много лет. Правда, на данный момент рейсы будут иметь статус грузопассажирских.

«Полеты по маршруту Екатеринбург – Будапешт – Екатеринбург будут выполняться с 5 сентября один раз в неделю по воскресеньям на лайнерах Airbus A320 в двуклассной компоновке: эконом и бизнес, – сообщили в пресс-службе перевозчика. – С первой недели сентября авиакомпания планирует открыть еще один рейс в Венгрию: Жуковский – Будапешт – Жуковский. Расписание из подмосковного аэропорта сейчас на стадии формирования».

В «Уральских авиалиниях» уточняют, что рейсы имеют статус «грузопассажирские». На данный момент в Венгрию допускаются пассажиры, которые имеют сертификат о полной вакцинации или о перенесенном заболевании. Вернуться в Россию смогут граждане, имеющие основание на въезд по постановлению правительства РФ №635.

Ранее президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев говорил, что ведутся переговоры с авиакомпаниями и туроператорами о возможном запуске прямых рейсов в Венгрию. «Рейсов из Екатеринбурга в Будапешт не было много лет», – отметил он.

Напомним, с 27 июля 2021 года правительство Венгрии разрешило въезд россиянам, привитым от коронавируса, при наличии действующей шенгенской визы. При этом ПЦР-тест и карантин по прибытии не потребуются. Россия возобновила авиасообщение с Венгрией с 10 июня.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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