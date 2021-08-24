От 184 тысяч за десять дней: из Екатеринбурга запустят рейсы в Доминикану

С октября из Екатеринбурга планируют запустить прямые рейсы в Доминикану. Один из федеральных операторов уже начал продажу туров: минимальный турпакет на двоих на 10 дней обойдется в 184 тысячи рублей. Полеты планируют осуществлять до мая.

Полетную программу формирует Anex Tour. По данным пресс-службы компании, из Екатеринбурга вылеты запланированы со 2 октября по 2 мая 2022 года. Из Кольцово чартеры будут летать один раз в 11 дней. Туристов планируют возить на Boeing 777-300.

Оператор уже опубликовал цены туров. На 10-дневный отдых в октябре потребуется минимум 184 тысячи рублей на двоих, с размещением в отеле 5* по системе «все включено». В компании уверены, что спрос будет. Поскольку для въезда в Доминикану не нужно сдавать ПЦР-тест, а также необязательно быть привитым от коронавируса.

Напомним, ранее в Уральской ассоциации туризма говорили, что зимой могут появиться и рейсы на курорты Мексики, Шри-Ланки и Малайзии. Переговоры о запуске перевозок ведут туроператоры и авиакомпании. Также к зиме туррынок надеется на расширение полетной программы в Египет. Сейчас из Екатеринбурга есть прямые рейсы только в Каир. Оперштаб выдал разрешение на рейсы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду (по одному в неделю), но перевозчик еще не назначен. К тому же одного рейса будет недостаточно, чтобы сделать египетское направление доступным по цене, отмечали ранее эксперты.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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