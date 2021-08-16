Россия возобновит авиасообщение с Чехией, Доминиканой и Южной Кореей

Оперштаб по борьбе с коронавирусом отменит ограничения на полеты в Доминикану, Южную Корею и Чехию. Авиасообщение будет восстановлено с 27 августа, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Ограничения отменят на регулярные и чартерные полеты. Правительство решило с той же даты возобновить международные перелеты из аэропорта Сургута.

Временный запрет на полеты в Танзанию продлили до 2 сентября из-за нестабильной ситуации с коронавирусом.

Напомним, полетную программу в Турцию и Танзанию приостановили 15 апреля в связи с резким ростом заболеваемости Covid-19 в этих странах. Авиасообщение с Турцией было восстановлено, но полеты в Танзанию так и не возобновились.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 16.08.21

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