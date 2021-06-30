Турция открыла границы для привитых любой вакциной россиян

Власти Турции разрешили принимать туристов из России, привитых любой из российских вакцин от коронавируса. Главное условие – сертификат должен быть получен не позже 14 дней до полета, сообщает «Вестник АТОР» со ссылкой на турецкую дипмиссию.

«Неважно, какой именно из зарегистрированных в РФ вакцин привит турист. Главное, чтобы у него был официальный документ о прохождении полной вакцинации на английском языке», – говорится в сообщении.

Получить сертификат о прохождении вакцинации граждане могут на портале госуслуг. Документ выдается на двух языках: русском и английском. Минздрав РФ одобрил четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «Ковивак», «Спутник Лайт».

Непривитые россияне тоже смогут въехать в страну, если у них есть справка о том, что они переболели не позже полугода назад, и отрицательный антиген-тест, сделанный за 48 часов до прилета.

Остальным россиянам достаточно иметь при себе отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов, а детям до 6 лет не нужны никакие справки.

Авиасообщение с Турцией возобновилось с 22 июня. До этого с 15 апреля Россия приостановили полеты в Турцию и Танзанию из-за вспышки там коронавируса.

Анкара, Наталья Рязанова

Анкара. Другие новости 30.06.21

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