Россия возобновит полеты в Турцию и еще в восемь стран

Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня. Об этом на брифинге сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. Кроме того, с 28 июня восстанавливается авиасообщение с восемью странами – США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией, добавила она.

«На заседании оперативного штаба было принято решение о целесообразности восстановления авиационного сообщения с Турецкой Республикой с 22 июня этого года», – сказала Голикова, чьи слова приводятся на сайте правительства РФ.

Россия также увеличит количество рейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию (включая острова Крит, Родос, Корфу, Закинтос), Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию.

В Болгарию, на Кипр и в Грецию самолеты будут летать не только из Москвы, но из ряда других российских городов, из которых разрешены международные рейсы. Из каких именно, Голикова не уточнила. По всей видимости, информация будет обнародована позже.

Вице-премьер также сообщила, что Россия откроет въезд в страну гражданам Китая и Лихтенштейна, а также лицам, имеющим вид на жительство в этих странах.

Напомним, Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за всплеска заболеваемости коронавирусом в этих странах. Позже запрет на полеты продлили до 21 июня.

Ранее сегодня источники ряда СМИ сообщили, что Россия может возобновить авиасообщение с Турцией с июля.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.06.21

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