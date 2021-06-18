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Пятница, 18 июня 2021, 12:31 мск

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СМИ назвали дату возможного возобновления полетов в Турцию

Россия может возобновить авиасообщение с Турцией уже с 1 июля, поскольку российские курорты оказались перегружены. Об этом сообщают Forbes и «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники.

По словам одного из собеседников Forbes, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом рассматривает вариант открытия авиасообщения с Турцией, прерванное из-за всплеска заболеваемости Covid-19. Однако окончательного решения пока нет.

Источник издания в одном из профильных ведомств отметил, что с учетом резкого скачка заболеваемости коронавирусом в России «представляется более безопасным открыть сообщение с Турцией, где показатели уже стабилизировались». При этом он предупредил, что перегруженность отечественных черноморских курортов, к чему привело закрытие полетов в популярную для отдыха среди россиян Турцию, может способствовать дальнейшему распространению коронавируса в России.

По сведениям источников, из России в Турцию могут запустить семь рейсов в неделю. Пока неизвестно, будут выполнять эти рейсы несколько авиакомпаний или только «Аэрофлот», отметил источник в одной из крупнейших авиакомпаний.

Собеседник «Интерфакса», в свою очередь, сообщил, что авиакомпании получат минимум 10 дней, чтобы подготовить самолеты и сформировать расписание.

Напомним, Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за быстрого роста заболеваемости в иностранных государствах. Позже запрет на полеты продлили до 21 июня.

На этой неделе в Анталье начали работу российские эксперты – им предстоит оценить эпидситуацию на курорте, сообщает РИА «Новости» со ссылку на пресс-службу Роспотребнадзора. По итогам визита будут приняты решения о возможности возобновления авиасообщения и оказания туруслуг, отметили в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

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