Полеты на курорты и бесплатные тесты: Турция сделала России предложение по безопасному туризму

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что Анкара предложила России возобновить полеты в первую очередь в курортные регионы. По его словам, аналогичная схема применялась ранее по отношению к Германии. Об этом чиновник сообщил в интервью РИА «Новости».

Министр напомнил, что в основном российские туристы посещают Анталью, Бодрум и Даламан, реже – Измир. При этом он подчеркнул, что на средиземноморских курортах эпидемиологическая ситуация спокойная.

«Если посмотреть на ежедневный прирост новых случаев заражения в этих регионах, то видно, что там на 50% ниже среднего показателя по Турции», – сообщил Эрсой. Поэтому, по его словам, на первом этапе можно было бы возобновить авиасообщение с куротными зонами, а затем со всей Турцией.

Министр при этом допустил отмену обязательного ПЦР-теста на короновирус для въезжающих в Турцию российских граждан, учитывая успехи Москвы в борьбе с пандемией. Он пояснил, что турецкий минздрав рассматривает несколько критериев для отмены тестирования: в их числе уровень вакцинации в стране отправления и ежедневное количество новых случаев. «Если это количество ниже определенного уровня, то тогда ПЦР-тесты становятся необязательными, потому что это означает, что там пандемия взята под контроль», – отметил Эрсой.

Кроме того, заявил министр туризма, Турция может бесплатно проводит ПЦР-тесты для россиян при выезде из страны с учетом требований России. Напомним, со 2 мая все граждане РФ, прибывающие из-за рубежа на любом виде транспорта, должны дважды сдавать тест на коронавирус с интервалом не менее суток.

Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Решение принято из-за тяжелой эпидемиологической обстановки. Максимальный суточный прирост заболевших в Турции был зарегистрирован 16 апреля – более 63 тыс., после чего выявляемость ковида начала снижаться. 23 мая в стране было зафиксировано 7 839 новых случаев инфицирования. Напомним, из-за всплеска заболеваемости в Турции действовал локдаун с 29 апреля до 17 мая.

По данным источников, авиасообщение между Россией и Турцией может быть возобновлено не ранее 15 июня.

Москва, Наталья Петрова

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