СМИ назвали возможную дату возобновления авиасообщения России и Турции

Авиасообщение России и Турции может быть возобновлено не ранее 15 июня, передает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

«Переговоры между двумя странами продолжаются. Делегация из России прибудет в Турцию, после чего россияне примут решение. Речь не идет о том, что кто-то кого-то не может убедить», – сказал собеседник агентства.

Официально дата возобновления полетов пока не названа, но в Анкаре считают, что смогут убедить Москву восстановить авиасообщение, отметил в комментарии РИА «Новости» представитель министерства культуры и туризма республики.

В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой уточнили, что была проведена встреча с главным внешнеполитическим советником президента Турции Ибрагимом Калыном и министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем. Как отмечается, для оценки перспектив возобновления авиасообщения в Турцию будет направлена делегация из РФ.

Ранее сообщалось, что Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня. Накануне стало известно, что авиакомпания S7 Airlines отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона. Примечательно, что «Аэрофлот» также прекратил продажу билетов в Турцию на июнь, кроме двух разрешенных в неделю. Перевозчики заявили, что готовы пересмотреть эти решения после официального заявления о возобновлении авиасообщения.

Накануне также сообщалось, что восстановление туристического потока между Россией и Турцией может случиться позже 1 июня. Но решение о том, что остановка авиасообщения будет продлена еще на месяц, не принималось.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 19.05.21

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