В расписании Кольцово на сентябрь появились рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

В расписании аэропорта Кольцово появились рейсы на курорты Египта: авиакомпания Red Wings планирует со 2 сентября раз в неделю летать в Хургаду, с 3 сентября – раз в неделю в Шарм-эль-Шейх. Однако состоятся ли эти вылеты в действительности, пока неизвестно. Оперштаб России еще не определил перевозчика, который получит разрешение на полетную программу из регионов.

По информации на сайте Кольцово, чартерная авиакомпания Red Wings заявилась на рейсы в Хургаду, начиная со 2 сентября. Вылетать из Екатеринбурга самолет должен в 02:20 по четвергам. А с 3 сентября перевозчик планирует выполнять рейсы в Шарм-эль-Шейх – в 02:20 по пятницам. Red Wings к тому же имеет допуск Росавиации на полеты по этим направлениям. Однако, как говорят эксперты авиаотрасли, пока – это лишь заявление о намерениях со стороны авиакомпании и желание занять удобные временные слоты. В реальности рейсы из Екатеринбурга еще не назначены.

Сейчас из Кольцово совершается лишь два рейса в неделю в египетский Каир (Azur Air и Royal Flight), откуда туристы на автобусах 6-8 часов едут до отелей. Но 16 августа оперштаб России впервые за последние шесть лет разрешил вылеты на египетские курорты из российских аэропортов, международное авиасообщение в которых восстановлено. То есть из Екатеринбурга теоретически разрешено раз в неделю летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Однако перевозчик, который будет выполнять эти рейсы, еще не назначен. Делать это будут на уровне правительства РФ.

Ранее президент Уральской ассоциации туризма, руководитель регионального отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев комментировал возможное возобновление рейсов из Екатеринбурга на курорты Египта. «Сейчас мы ожидаем, какой авиакомпании разрешат совершать рейс. Но в любом случае это не то, чего ожидал рынок. Конечно, это позитивное решение, это плавное поэтапное вхождение Египта на рынок. Но один рейс в неделю проблему доступности Египта не решает, это пока будет лишь расширением ассортимента для жителей Екатеринбурга. Поэтому неважно, какая авиакомпания полетит, – говорил Михаил Мальцев. – Мы ждем, когда разрешат полеты тем восьми операторам, которые изъявили такое желание. Даже если операторов будет четыре, то уже будет основание для ценовой конкуренции, что может сделать Египет тем массовым доступным направлением, которым он когда-то был».

Сейчас в неделю в Египет вылетает около 30 тысяч туристов со всей России, с начала года курорты посетили 120-150 тысяч человек. Для сравнения: до закрытия Египта в 2015 году на Красное море в год уезжали до 2,3 миллиона россиян.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 19.08.21

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