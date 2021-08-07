Пять авиакомпаний получили допуски на полеты из Екатеринбурга на курорты Египта

Росавиация выдала допуски авиакомпаниям на регулярные рейсы из Екатеринбурга на курорты Египта. Такое право получили пять авиаперевозчиков.

Как следует из документа, в Шарм-эль-Шейх смогут летать авиакомпании «Уральские авиалинии», «Россия» и «Сибирь» с частотой три раза в неделю, Azur Air – пять раз в неделю, «Северный ветер» – семь раз в неделю. В Хургаду смогут отправиться рейсы авиакомпаний «Сибирь», «Уральские авиалинии» и «Россия» три раза в неделю, Azur Air – пять раз в неделю. В Каир из Екатеринбурга будет летать «Сибирь» три раза в неделю.

«Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации. Допуск – это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов», – подчеркнули в ведомстве.

С 9 августа после шестилетнего перерыва возобновляется авиасообщение России с Египтом. Первые регулярные рейсы на курорты Красного моря полетят из Москвы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 07.08.21

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