Россия втрое увеличит число полетов в Египет

Число авиаперелетов из России в Египет с 27 августа вырастет с пяти до 15. Также увечится число рейсов в Венгрию, Таджикистан, Киргизию и на Кипр, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом разрешил втрое чаще летать на египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх из Москвы. Теперь в неделю будет совершаться до 15 рейсов. Раз в неделю можно будет отправиться на египетские курорты из российских аэропортов, для которых восстановили сообщение с другими странами.

С той же даты вместо четырех перевозчики смогут совершать семь полетов в неделю по маршруту Москва-Будапешт. И по одному рейсу в неделю в венгерскую столицу будет отправляться из Сочи, Казани, Екатеринбурга, Краснодара, Самары, Ростова-на-Дону и Жуковского.

Количество полетов в Ларнаку на Кипре из Москвы увеличится с четырех до семи в неделю. Из остальных аэропортов с возобновленным международным движением – с двух до семи в неделю. По маршруту Москва-Пафос можно будет улететь семь раз в неделю вместо трех.

Рейсов из Москвы в Бишкек станет семь в неделю вместо трех. И можно будет раз в неделю улететь в Киргизию из Новосибирска, Красноярска, Казани, Екатеринбурга, Иркутска, Грозного.

Число полетов из Москвы в Душанбе также увеличат с двух до семи в неделю. Из аэропортов России, для которых возобновили международные полеты, раз в неделю самолеты будут отправлять в Душанбе, Худжанд и Куляб.

Напомним, Россия возобновила полеты на курорты Египта Хургаду и Шарм-эль-Шейх с 9 августа. Запрет на авиасообщение с этими городами действовал с 2015 года.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 16.08.21

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