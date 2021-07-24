Россия возобновляет рейсы на курорты Египта и Доминиканы

Россия с 9 августа возобновляет полеты на курорты Египта. В Хургаду и Шарм-эль-Шейх будут выполняться по пять рейсов в неделю из Москвы. О решении объявил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом поздно вечером 23 июля.

В дальнейшем, как ожидается, число рейсов по данным маршрутам будет увеличено – этот вопрос решится по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидобстановки.

Кроме того, Россия с 9 августа возобновит регулярное авиасообщение с Доминиканой, Бахрейном и Молдавией, сообщается на сайте правительства РФ. В Бахрейн будут выполняться два рейса в неделю по маршруту Москва – Манама, в Доминикану – три авиаперевозки в неделю из Москвы в Пунта-Кана, Ла-Романа и Пуэрто-Плата, в Молдавию – три рейса в неделю из Москвы в Кишинев.

Также с 9 августа будет увеличено число рейсов в Сирию по маршруту Москва – Дамаск – с одного до трех в неделю.

Напомним, 8 июля президент России Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете полетов в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх, а в середине июля в Египет была направлена российская делегация для изучения эпидемиологической ситуации и проверки готовности курортов в условиях пандемии коронавируса. Росавиация при этом отказала в полетах из российских аэропортов в Шарм-эль-Шейх и Хургаду по всем заявкам авиакомпаний без указания причин. Источники СМИ объяснили это отсутствием решений оперштаба.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.07.21

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