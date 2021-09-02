В Египет – через Махачкалу или Челябинск: прямых вылетов из Кольцово до сих пор нет

Авиакомпании и туроператоры поставили вылеты на популярные курорты Египта почти из всех крупных региональных городов, кроме Екатеринбурга. Из Кольцово отправиться в Хургаду или Шарм-Эль-Шейх возможно только со стыковкой в Махачкале – с 29 сентября. Также уральцы могут улететь из Челябинска или Тюмени – с 12 сентября.

По данным туристических компаний, на сегодняшний день вылеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх запланированы из Москвы, Астрахани, Владивостока, Барнаула, Томска, Петропавловска-Камчатского, Челябинска, Тюмени, Томска и других городов. По сути, никакой полетной программы нет пока только из двух крупных городов – из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

«Это, конечно, вызывает некоторое изумление. Логика таких решений нам непонятна, – прокомментировал «Новому Дню» директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. – Но мы надеемся, что ко второй половине сентября прямые вылеты из Кольцово все-таки появятся».

Сейчас улететь из Екатеринбурга на Красное море можно тремя способами. Две авиакомпании по-прежнему летают раз в неделю в Каир, и оттуда туристические компании туристов везут на автобусе до Шарм-эль-Шейха или Хургады (до 8 часов в пути). Но такой способ редко выбирают путешественники с детьми, потому что дорога получается слишком долгой. Во-вторых, с 29 сентября из Екатеринбурга предлагает лететь Anex Tour, но – со стыковкой в Махачкале. Причем, по данным турагентов, туристы не только потратят больше времени на полет, но еще вынуждены будут провести 3 часа в аэропорту Махачкалы. А стоить такой вариант отдыха будет недешево – от 100 тысяч рублей за двоих в отеле 5* на неделю. И, наконец, сегодня стало известно, что с 12-13 сентября несколько операторов, например, Coral Travel на базе авиакомпании «Россия» будут летать в Египет из соседних Челябинска и Тюмени. Цены сейчас начинаются от 80 тысяч рублей за двоих в отеле 5*. В 4* можно отдохнуть за 71 тысячу.

Будет ли спрос на такие варианты у екатеринбуржцев, сказать пока сложно. «У наших туристов в приоритете пока Турция, где сезон продолжается. По Египту есть пара заявок, но мы предложения из Челябинска и Тюмени анонсировали только сегодня, поэтому о каком-то спросе можно будет говорить позднее», – рассказали в агентстве Friends Travel.

Добавим, что из Екатеринбурга в Хургаду и Шарм-эль-Шейх формально разрешено летать авиакомпании S7. Но о своих планах перевозчик пока не сообщает. По данным источников «Нового Дня», блоки мест на этих самолетах собирался брать оператор Tez Tour (среди прочих), но с какого числа будут запущены программы и сколько это будет стоить – неизвестно. На запрос нашего агентства пресс-служба туристической компании не ответила. Другой оператор, Anex Tour, на данный момент не предоставил «Новому Дню» более подробную информацию о вариантах туров через Махачкалу. Если ответы поступят, мы их опубликуем.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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