Турция – от 160 тысяч рублей, ОАЭ – от 400: цены на отдых в нерабочие дни продолжают расти

Цены на туры в теплые страны на время карантикул за последние пять дней выросли в два раза. Сейчас, чтобы слетать на море в Турцию, понадобится минимум 160 тысяч рублей, если выбирать средний отель 4* с системой питания «все включено». На минувшей неделе аналогичные предложения были по 80-90 тысяч рублей.

Как ранее писал «Новый День», после объявления нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, которые к тому же совпали со школьными каникулами, в турагентствах Екатеринбурга возник повышенный спрос. И если в конце прошлой недели еще можно было найти более-менее подходящий тур по адекватным ценам, то сейчас это сделать почти невозможно.

«Остались только очень дорогие туры, которые немногие могут себе позволить. Те же Эмираты. Спрос на них был высокий еще с сентября, и все относительно недорогие предложения закончились. Если брать сегодня и строго на даты нерабочих дней, то тур будет стоить от 400 тысяч рублей на двоих», – рассказала агент из Екатеринбурга Ирина Чернова.

Если сравнить цены на другие морские курорты, они тоже выросли почти в два раза всего за пять дней. 22 октября можно было купить тур в Анталью за 80-90 тысяч рублей (5* «все включено), сейчас тур в отель 4* на те же даты стоит минимум 160 тысяч рублей на двоих (по поисковику, например, оператора Coral Travel). А в Египет на период с 31 октября до 3 ноября просто уже нет мест на рейсы.

Кстати, в Москве цены еще круче. «Известия» сообщают, что последние билеты в экономклассе в Анталью взлетели до 350 тысяч за человека (и это без отеля), в Египет – до 450 тысяч рублей.

Ранее эксперты туристического рынка рассказывали «Новому Дню», что осенние школьные каникулы всегда пользовались хорошим спросом: родители стремятся вывезти детей на море. А раз в этом году они совпали с ноябрьскими праздниками, а затем – с нерабочей неделей, – то такой ажиотаж вполне объясним.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 27.10.21

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