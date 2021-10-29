В банках Екатеринбурга очереди за валютой

В банках Екатеринбурга фиксируется повышенный спрос на валюту – в преддверии нерабочей недели. «Очередь каждый день. Была вчера, была позавчера. У нас два кассира работают, и все только к ним идут», – рассказала сотрудница одного из отделений «Газпромбанка» в Екатеринбурге.

В Россельхозбанке уточнили, что спрос на евро и доллары вырос примерно на 20%. «Это можно объяснить рядом факторов. Во-первых, укреплением рубля. Сейчас мы наблюдаем, как доллар пробил важную отметку – 70 рублей. Это заставило многих задуматься о покупке «дешевого» доллара. Во-вторых, интерес обусловлен наступающими нерабочими днями, в которые ряд уральцев планирует уехать за рубеж на отдых», – пояснила начальник службы операций на финансовых рынках Наталья Антонова.

Как уже писал «Новый День», турагенты подтвердили резко возросший интерес к коротким турам за рубеж. Цены на поездки продолжают расти. Сейчас, чтобы слетать на море в Турцию, понадобится минимум 160 тысяч рублей, если выбирать средний отель 4* с системой питания «все включено». На минувшей неделе аналогичные предложения были по 80-90 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 29.10.21

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