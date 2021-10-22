Турция, Египет, Армения, Москва: куда еще можно улететь на карантикулах

После сегодняшнего указа губернатора, который утвердил нерабочие дни в Свердловской области с 30 октября по 7 ноября, туристы стали интересоваться: куда они еще успеют улететь отдохнуть недорого. Вариантов не очень много, поскольку именно на эти даты выпадают школьные каникулы, и путевки были раскуплены заранее. Но все-таки выбор есть. Можно отправиться погулять в Москву или в гастро-тур в Армению, успеть застать последние дни купального сезона в Анталье или пройтись по Стамбулу. Варианты туров на «карантикулы» и цены – в нашем обзоре.

Как рассказала «Новому Дню» турагент из Екатеринбурга Ирина Чернова, когда Владимир Путин объявил о нерабочих днях, туристы затихли: некоторые ждали областных документов или решения работодателя, другие опасались полного локдауна. Но с сегодняшнего дня началась активизация. По всей видимости, предприятия после выхода регионального указа приняли решение. Но агент предупреждает, что вариантов отдыха не так уж и много, особенно – по низким ценам.

«На осенние школьные каникулы обычно цены выше, чем на соседние даты, тем более в этом году каникулы почти совпали с ноябрьскими праздниками. Поэтому все, кто хотел уехать в ноябре, выкупали туры заранее. Сейчас осталось очень мало предложений и по очень высоким ценам, особенно это касается туров в ОАЭ. А внезапные путешествия могут себе позволить не все, – рассказала Ирина. – В Египет есть еще хорошие варианты на даты вокруг выходных. Вчера бронировали с клиентом вылет в Шарм-эль-Шейх 3 ноября, возвращение – 10-го, на двоих – 91 тысяча за отель 4* все включено».

В агентстве Friends Travel в Екатеринбурге говорят, что обращений много. Турфирма в своем телеграме подготовила обзор по тем направлениям, куда еще можно успеть улететь в нерабочие дни или незадолго до их начала. Например, есть варианты 7-дневных туров в Анталью с вылетом из Екатеринбурга 31 октября: на двоих – от 80 тысяч рублей за 5* «все включено». Египет дороже: если улететь 30 октября, то неделя в 4* на «все включено» стоит от 112 тысяч на двоих. Для тех, кто может себе позволить взять пару отгулов, есть варианты туров в Армению: 7 ночей на завтраках в 3* – от 67 тысяч за двоих. Там можно прекрасно погулять и, конечно, попробовать известную армянскую кухню и напитки. Для тех, кто, напротив, может задержаться на каникулах до 9 ноября, есть Стамбул: туры на 7 ночей в отелях 3* – от 59 тысяч рублей на двоих (вылет 2 ноября). И, наконец, Москва. Там тоже будут нерабочие дни, но в музеи и театры пускают по QR-кодам. Цены из-за ограничений очень даже приятные. 4 ночи в отличных отелях 4* – от 22 тысяч за двоих.

Впрочем, у уральцев есть еще возможность организовать самостоятельное путешествие. Но цены на праздничные дни намного выше. Например, на «Победе» можно улететь в Стамбул 1 ноября за обычные 5600 рублей (при этом 2 ноября – уже за 11), но возврат 7 октября будет стоить более 26 тысяч по минимальному тарифу. Если возвращаться 5 или 6 числа, то билеты – 11-15 тысяч (по сравнению с 5 тысячами в обычные дни).

Как ранее писал «Новый День», скупать туры на 1-7 ноября уральцы начали еще в сентябре, когда открыли прямые вылеты в Египет и стали известны даты школьных каникул. Мест на многие рейсы в эти дни уже нет, отели «на стопе».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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